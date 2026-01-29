Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών

Onsports Team

Η Ελλάδα «βούλιαξε» τη Γερμανία με 26-5 κάνοντας επίδειξη δύναμης σε ακόμη μία αναμέτρηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πολύ εύκολη επικράτηση για την δυνατή Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον Α’ όμιλο, επικρατώντας 26-5 της Γερμανίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «σφράγισε» την κορυφή στο γκρουπ, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα ματς της Β΄ φάσης, όπου εντάσσεται στον Ε΄ όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό) την Ιταλία και την Κυριακή 1/2 (20:45) τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το ματς με τις Γερμανίδες. «Καθαρίζοντας» με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη και πλέον ο δρόμος προς τα ημιτελικά είναι ορθάνοιχτος.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Β. Πλευρίτου (πέναλτι), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 3-0 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 4-1 Μπούικα (πέναλτι), 5-1 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 6-1 Σιούτη (πέναλτι), 7-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-1 Γρηγοροπούλου (φουνταριστός), 9-1 Ξενάκη (κόντρα), 9-2 Μπούικα (περιφέρεια), 10-2 Ξενάκη (πέναλτι), 11-2 Φουντωτού (κόντρα), 12-2 Πάτρα (κόντρα), 13-2 Τριχά (κόντρα), 13-3 Μπούικα (πέναλτι), 14-3 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 15-3 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 16-3 Μυριοκεφαλιτάκη (περιφέρεια), 17-3 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 18-3 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 19-3 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 20-3 Νίνου (κόντρα), 21-3 Φουντωτού (π.π.), 22-3 Καραγιάννη (πέναλτι), 22-4 Μπούικα (πέναλτι), 23-4 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 24-4 Καραγιάννη (κόντρα), 25-4 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 25-5 Φόσεμπεργκ (πέναλτι), 26-5 Σιούτη (περιφέρεια).

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε