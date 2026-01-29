Ομάδες

Στην Τούμπα η ΚΑΕ Άρης
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 14:48
Στην Τούμπα η ΚΑΕ Άρης

Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Άρη, αλλά και των παικτών της ομάδας βρέθηκε στην Τούμπα για να αποτίσει φόρο τιμής στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. 

Ο Άρης μέσω αντιπροσωπείας απέτισε φόρο τιμής στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την κίτρινη ΚΑΕ εκπροσώπησαν οι Χάρης Παπαγεωργίου (πρόεδρος), Βύρων Αντωνιάδης (επχειρησιακός διευθυντής), Νίκος Ζήσης (General Manager), ο αρχηγός της ομάδας, Λευτέρης Μποχωρίδης και ο υπεύθυνος ασφαλείας Λευτέρης Τσιλιγγόπουλος.

Οι άνθρωποι του Άρη άφησαν μία φανέλα της ομάδας και λουλούδια στο γήπεδο της Τούμπας.

 

 

 



