Ρογκαβόπουλος: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, κατά τη διάρκεια της αναχώρησης του Παναθηναϊκού για τη Γαλλία, μίλησε για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, αλλά και για τον πολύ σημαντικό αυριανό αγώνα της ομάδας του τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο για στραβοπατήματα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο περιθώριο των δηλώσεών του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των τελευταίων ημερών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα, να μιλήσουμε για κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί... Το εργοστάσιο αρχικά και τους ανθρώπους που χάθηκαν, οι οποίοι μάλιστα πήγαιναν και στο ίδιο σημείο που πάμε τώρα εμείς.

Συλλυπητήρια σε αυτές τις οικογένειες, είναι κάτι τραγικό και στενάχωρο, δεν χωράνε λόγια. Δεν θα αλλάξει κάτι το ότι μιλάω για αυτό, όμως ήθελα να το πω γιατί είμαστε συγκλονισμένοι.

Η Βιλερμπάν παίζει αρκετά καλό μπάσκετ παρά την αγωνιστική της θέση και θα πάμε για τη νίκη, διότι δεν έχουμε περιθώρια για στραβοπατήματα.

Παίζουν σε υψηλό ρυθμό, είναι αθλητικοί κι αν δεν περιορίσουμε την ένταση που βγάζουν με σκληράδα κι αυταπάρνηση, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.

Στον Παναθηναϊκό είμαστε, ξέρουμε που παίζουμε κι έχουμε υψηλούς στόχους. Αυτό δεν αλλάζει, είτε κερδίζαμε πριν, είτε όχι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε πρόκληση».