Πάει για το κόλπο γκρόσο η Παρτιζάν: «Στόχος ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς»
Οnsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 20:30
EUROLEAGUE

Πάει για το κόλπο γκρόσο η Παρτιζάν: «Στόχος ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς»

Η Παρτιζάν φέρεται να επιχειρεί το μεγάλο «μπαμ» με τη μεταγραφή του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Το μεταγραφικό παζάρι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ήδη πολλά ονόματα Ευρωπαίων παικτών που αγωνίζονται στο NBA εμφανίζονται να επιθυμούν την επιστροφή τους στην EuroLeague. Ένα από αυτά είναι και του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.  

Μάλιστα, όπως ανέφερε το ιταλικό «backdoorpodcast», η διοίκηση της σερβικής ομάδας έχει θέσει ως στόχο για την επόμενη σεζόν την απόκτηση του άσου των Κλίπερς.

Ο Όστογια Μιχάιλοβιτς σε δηλώσεις του είχε αποκαλύψει πως η Παρτιζάν το καλοκαίρι θα προχωρήσει στην προσθήκη δύο ηχηρών Σέρβων παικτών, με το δημοσίευμα να βάζει στο κάδρο τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Στη φετινή σεζόν με την ομάδα του Λος Άντζελες μετράει 8 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ μέσο όρο.



