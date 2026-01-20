Ομάδες

LIVE Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Η μάχη του «Telekom Center Athens»
Οnsports Team 20 Ιανουαρίου 2026, 21:00
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια, για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Το «τριφύλλι» ψάχνει την επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο.

Η Μπασκόνια προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 89-75 επί της Αναντολού Εφές για την 22η αγωνιστική, ενώ στην 21η είχε επικρατήσει με 78-73 στη Βιτόρια της Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 13-9 και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ οι Βάσκοι έχουν ρεκόρ 8-14 και βρίσκονται στην 15η θέση.

Οι «πράσινοι» που μετρούν τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους στη Euroleague αναμένεται να παραταχθούν απέναντι στους Βάσκους, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καθώς ξεπέρασε την ίωση.

