Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Ναν και Γκριγκόνις η αποστολή των γηπεδούχων
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 20 Ιανουαρίου 2026, 20:07
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Ναν και Γκριγκόνις η αποστολή των γηπεδούχων

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ στο Telekom Center Athens φτάνει στο τέλος της με τον Εργκίν Αταμάν να έχει εκτός αποστολής τους Κέντρικ Ναν και Μάριους Γκριγκόνις. 

Για μία ακόμα βραδιά ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό παιχνίδι με αρκετά αγωνιστικά προβλημάτα. Ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει και απόψε στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, όπως και τον Ντίνο Μήτογλου ο οποίος είναι εκτός λόγω τραυματισμού τις τελευταίες εβδομάδες. 

Την ίδια ώρα ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις και φυσικά εκτός είναι και ο Ματίας Λεσόρ. 

Η 12άδα του Παναθηναϊκού αναμένεται να αποτελείται από τους: 

Σορτς, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Γιουρτσέβεν.


