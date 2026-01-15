Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μύθος» Σλούκας – Έφτασε τις 2.000 ασίστ
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 21:11
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μύθος» Σλούκας – Έφτασε τις 2.000 ασίστ

Ο αρχηγός των «πράσινων» ανήμερα των γενεθλίων του έφτασε τις 2.000 ασίστ στην Euroleague, αποδεικνύοντας πως είναι ένας απ’ τους legends της διοργάνωσης.

Στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, ο Κώστας Σλούκας έφτασε σε ένα ακόμη επίτευγμα στη μυθική καριέρα του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR «έπιασε» τις 2.000 ασίστ στην Euroleague, όντας ήδη ένας απ’ τους legends της διοργάνωσης.

Ο άνθρωπος που ψηφίστηκε πρόσφατα ως ο κορυφαίος ηγέτης στην διοργάνωση, έχει κάνει συνήθεια τα Final-4 και τις κατακτήσεις, πέτυχε ένα ακόμη milestone με τις 2.000 ασίστ. Με το… κοντέρ να συνεχίζει να «γράφει».

Ο 36χρονος άσος έχει μπροστά του μόνο τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει 2.182 ασίστ. 

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:



