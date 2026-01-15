Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Στον δρόμο για ένα ακόμα διπλό με τον κόσμο δίπλα του (vids)
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 18:43
EUROLEAGUE / Μπάγερν / Παναθηναϊκός

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για το γήπεδο της Μπάγερν με τον κόσμο της ομάδας να είναι στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του από νωρίς.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της δύσκολης και κρίσιμης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν στο Μόναχο φτάνει στο τέλος της με την ομάδα του "τριφυλλιού" να έχει ξεκινήσει για το γήπεδο. 

Κατά τη διάρκεια της αναχώρησης της ομάδας από το ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλύσει η αποστολή αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν το παρών για να "φτιάξουν" τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του. 

Ο Παναθηναϊκός και απόψε θα έχει στο πλευρό του τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του όπου για μία ακόμα χρονιά θα... πρασινίσει το Μόναχο, από διάφορες πόλεις της

Γερμανίας, από τις γύρω χώρες και φυσικά από την Ελλάδα. 

Δείτε στο ONSPORTS βίντεο από την αναχώρηση της ομάδας:

 



