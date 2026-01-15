Ομάδες

LIVE CHAT Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 15 Ιανουαρίου 2026, 20:15
EUROLEAGUE / Μπάγερν Μονάχου / Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός από χθες το μεσημέρι είναι στο Μόναχο για το αποψινό παιχνίδι με τη Μπάγερν, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center και θέλουν να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα που έχουν μπροστά τους για να μπορέσουν να «χτίσουν» ψυχολογία και να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» είναι στο 13-8 και θέλει να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό της τη στιγμή που ακολουθεί και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μπασκόνια με τον ξεκάθαρο και προφανή στόχο του να πετύχει το τρία στα τρία.

Η αποψινή αποστολή, όμως, για τον Παναθηναϊκό μόνο εύκολη δε θα είναι αφού ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί την απουσία του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έμεινε στην Αθήνα και δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του μιας και έχει υποστεί κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και παρέμεινε στη χώρα μας έχοντας ήδη ξεκινήσει θεραπείες.

Και σαν να μην έφτανε αυτό για τον Αταμάν ήρθε και το πρόβλημα με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Έλληνας παίκτης αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν από την χθεσινή προπόνηση στη Γερμανία και ακόμα δεν είναι σαφές αν θα μπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειες των συμπαικτών του.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR από το Live Chat του Onsports:



