Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 21:43
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του τον Έλληνα παίκτη στη σημερινή προπόνηση, καθώς μιας αδιαθεσία τον άφησε στο ξενοδοχείο της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Μόναχο για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μπάγερν, με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν ο οποίος λόγω ενός τραυματισμού στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας, έμεινε στην Αθήνα και δεν ακολούθησε την αποστολή. 

Αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα, όμως, του Τούρκου τεχνικού, καθώς στην αποψινή προπόνηση ο Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Έλληνας παίκτης έδνιωσε αδιαθεσία και προτιμήθηκε να μην πάει στο γήπεδο, αλλά να παραμείνει στο ξενοδοχείο για να προφυλαχθεί. 

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί αύριο και θα αποφασιστεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ή όχι. 



