Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Με Νιλικίνα και ΜακΚίσικ στη δωδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχεις τη διάθεσή του τους δύο τραυματίες οι οποίοι επιστρέφουν απόψε σε αγωνιστική δράση.

Με τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Φρανκ Νιλικίνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρτίζαν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Σακίλ ΜακΚίσικ να επιστρέφει στην 12άδα των Πειραιωτών μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, ενώ και ο Φρανκ Νιλικίνα αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικινά, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντορσει, Πιτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ.