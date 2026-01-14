Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Με Νιλικίνα και ΜακΚίσικ στη δωδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
Οnsports Τeam 14 Ιανουαρίου 2026, 19:09
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παρτιζάν

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Με Νιλικίνα και ΜακΚίσικ στη δωδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχεις τη διάθεσή του τους δύο τραυματίες οι οποίοι επιστρέφουν απόψε σε αγωνιστική δράση.

Με τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Φρανκ Νιλικίνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρτίζαν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Σακίλ ΜακΚίσικ να επιστρέφει στην 12άδα των Πειραιωτών μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, ενώ και ο Φρανκ Νιλικίνα αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. 

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικινά, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντορσει, Πιτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
11 λεπτά πριν Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
13 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
40 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
49 λεπτά πριν Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved