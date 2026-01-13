Παρτιζάν: «Να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, στόχος μας η Euroleague» - Οι δηλώσεις του Κάμερον Πέιν

EPA/SEBASTIEN NOGIER

Οnsports Team

Ο Κάμερον Πέιν μίλησε για την αναμέτρηση της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό και τόνισε ότι στόχος της ομάδας του Βελιγραδίου είναι η κατάκτηση της Euroleague.

Ο πρώην NBAer αναφέρθηκε στη δυναμική των «ερυθρολεύκων», αλλά και στο τι πρέπει να κάνει ο ίδιος κι οι συμπαίκτες του για να πάρουν τη νίκη.

«Δεν γνωρίζω πάρα πολλά για την προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ξέρω πως ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Ντόρσεϊ παίζει εξαιρετικά. Ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ενεργοί από την αρχή» δήλωσε αρχικά ο Πέιν.

Επίσης, ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ είπε:

Για τον στόχο της ομάδας: «Δεν έχει αλλάξει ο στόχος μας, παραμένει ο τελικός της Ευρωλίγκας. Αυτός ήταν στην αρχή της χρονιάς και δεν πρέπει ποτέ να τον αλλάζεις. Ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και θα δούμε πού θα φτάσουμε».

Για τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει στις πρώτες του ημέρες στην Ευρώπη: «Δε μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά είναι λίγο διαφορετική στην Ευρώπη. Είναι δύσκολη η προσαρμογή σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να καταλάβω τα κριτήρια, αλλά δε μπορώ να μιλήσω στους διαιτητές. Κατά τα άλλα το μπάσκετ είναι ίδιο παντού. Τους διαιτητές προσπαθώ να συνηθίσω».