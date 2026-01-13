Ομάδες

Euroleague: Πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε με Σίλβα – Τραυματίστηκε στην προπόνηση
X / @FBBasketbol
Οnsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 18:13
EUROLEAGUE / Φενέρμπαχτσε

Euroleague: Πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε με Σίλβα – Τραυματίστηκε στην προπόνηση

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε πως ο Κρις Σίλβα τραυματίστηκε στη διάρκεια της προπόνησης, δημιουργώντας νέο «πονοκέφαλο» στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο νεοαποκτηθείς ψηλός των Τούρκων υπέστη πρόβλημα στον αριστερό μηρό στην προπόνηση της Τρίτης (13/1) και, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη δευτέρου βαθμού στον τετρακέφαλο και στον τένοντα.

Η τουρκική ομάδα γνωστοποίησε πως ο παίκτης έχει ήδη μπει σε πρόγραμμα θεραπείας, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.



