Φουρνιέ: «Το γήπεδο της Παρτιζάν είναι το πιο θορυβώδες που έχω αγωνιστεί»
Οnsports Τeam 13 Ιανουαρίου 2026, 15:49
EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Το γήπεδο της Παρτιζάν είναι το πιο θορυβώδες που έχω αγωνιστεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν και δείχνει να γωνρίζει καλά τις δυσκολίες της αναμέτρησης. 

O Eβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν για την 22η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στις δυσκολίες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την Παρτιζάν: «Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί. Πέρσι που έπαιξα εκεί ήταν το πιο θορυβώδες γήπεδο που έχω αγωνιστεί. Ήταν πολύ σκληρή ατμόσφαιρα και έντονο παιχνίδι. Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές και θα δούμε».

Για την προετοιμασία σε τέτοια ματς: «Προετοιμάζεσαι όπως σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίξεις τέτοια παιχνίδια για μένα. Εκεί που το κοινό κάνει φασαρία».
 
Για αυτά που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Όπως λέω πάντα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να μοιράσουμε την μπάλα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε το ματς».


