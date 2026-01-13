Μπαρτζώκας: «Πάντα ιδιαίτερα τα παιχνίδια με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού κατά την αναχώρηση της ομάδας του για τη Σερβία, μίλησε για το αυριανό ματς για την Παρτιζάν αλλά και για τις εξελίξεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι δίνει αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, κόντρα στην Παρτιζάν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλάει για τα δεδομένα της αναμέτρησης, αλλά και για την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όσα δήλωσε αναλυτικά:

Για το γεγονός ότι παίζει μία ομάδα που παίζει αγχώδη σεζόν: “Είναι αποδυναμωμένη με βάση τη βαθμολογική της θέση, αν δει κανείς το ρόστερ και την ποιότητά της, απορεί πώς γίνεται αυτό. Είναι μία ομάδα που δείχνει ότι είναι συμπαγής. Έχουν ταλέντο, καλό προπονητή και τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα στο Βελιγράδι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό”.

Για το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας: “Δεν μου αρέσει να δίνω ποσοστά. Λείπει ο Μόρις και ο Τζόουνς, οι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Λείπει ο Τζόουνς, έχει γυρίσει ο Ουόρντ, είναι στην αποστολή ο ΜακΚίσικ. Κάνουμε καλέ προπονήσεις, αν συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος”.

Για τον Νιλικίνα: “Έχει γυρίσει ο Νιλικίνα”

Για την αποχώρηση του Αμορίμ: “Δεν κάνω σχόλια για τη διοίκηση της ομάδας”