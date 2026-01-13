Οι GMs της Euroleague μίλησαν: Ναν, Σλούκας ηγέτες και Παναθηναϊκός στο Final-4

Οnsports Τeam

Η Euroleague πραγματοποίησε έρευνα μετά το πρώτο μισό της σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Euroleague πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια έρευνα μετά την ολοκλήρωση του α' γύρου μεταξύ των GMs των 20 ομάδων, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Και οι ειδικοί ψήφισαν δαγκωτό Παναθηναϊκό, μιας και οι "πράσινοι" συγκέντρωσαν το 95% των ψήφων στην ερώτηση για το ποιες ομάδες θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, ενώ απόλυτοι πρωταγωνιστές των απάντήσεων ήταν οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας.

Αναλυτικά:

Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν: Βαλένθια με ποσοστό 75%

Οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four: 1. Παναθηναϊκός 95%, 2. Φενέρμπαχτσε 85%, 3. Χάποελ Τελ Αβίβ 60%, 4. Ολυμπιακός 50%, Μπαρτσελόνα 50%.

Rising Star της Euroleague: Σέρχιο Ντε Λαρέα 35%, Σαλιού Νιανγκ 15%

Χρονιά Breakout: ΜακΚίνλεϊ Ράιτ 20%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%, Τζόρνταν Νουόρα 10%

Καλύτερος πασέρ: Κώστας Σλούκας 25%, Φακούντο Καμπάτσο 25%

Παίκτη της Euroleague που θα θέλατε να υπογράψετε: Κέντρικ Ναν 20%, Άλφα Ντιάλο 10%, Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ 10%, Έντι Ταβάρες 10%.

Η πιο Fun To Watch ομάδα: Βαλένθια 50%

Ομάδα που δεν νιώθεις άνετα όταν την αντιμετωπίζεις: Βαλένθια 35%, Μονακό 15%.

Πιο εντυπωσιακός παίκτης: Κέντρικ Ναν 25%, Ναντίρ Ιφί 15%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%

Καλύτερος αμυντικός: Άλφα Ντιάλο 30%, Έντι Ταβάρες 15%

Καλύτερος σουτέρ: Αντρέας Ομπστ 50%

Καλύτερος ηγέτης: Κώστας Σλούκας 40%

Καλύτερος Clutch παίκτες: Κέντρικ Ναν 40%, Μάικ Τζέιμς 25%

Καλύτερος προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ 45%

MVP της χρονιάς έως τώρα: Ελάιτζα Μπράιαντ 30%, Σάσα Βεζένκοβ 20%, Κέντρικ Ναν 15%