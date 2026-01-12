Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές: Η Ντουμπάι έγινε φαβορί για την απόκτηση του Καμπόκλο
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Ιανουαρίου 2026, 19:13
EUROLEAGUE

Μεταγραφές: Η Ντουμπάι έγινε φαβορί για την απόκτηση του Καμπόκλο

Ο Μπρούνο Καμπόκλο οδεύει στην πόρτα της εξόδου στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με την Ντουμπάι να είναι πλέον το φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Βραζιλιάνος ψηλός, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο της ΑΕΚ, αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η επέμβαση που έκανε στη μέση δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στη Euroleague με τη Χάποελ, όπου εκτός πλάνων του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Καμπόκλο τράβηξε τα βλέμματα και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο σύμφωνα με το BasketNews η Ντουμπάι έχει αποκτήσει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει δικό της.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Περιστέρι: Τα Εισιτήρια Διαρκείας για τον Β’ γύρο
10 λεπτά πριν Περιστέρι: Τα Εισιτήρια Διαρκείας για τον Β’ γύρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο
43 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημο! Τέλος ο Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας»
1 ώρα πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημο! Τέλος ο Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας»
EUROLEAGUE
Μεταγραφές: Η Ντουμπάι έγινε φαβορί για την απόκτηση του Καμπόκλο
2 ώρες πριν Μεταγραφές: Η Ντουμπάι έγινε φαβορί για την απόκτηση του Καμπόκλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved