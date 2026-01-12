Μεταγραφές: Η Ντουμπάι έγινε φαβορί για την απόκτηση του Καμπόκλο

Ο Μπρούνο Καμπόκλο οδεύει στην πόρτα της εξόδου στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με την Ντουμπάι να είναι πλέον το φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Βραζιλιάνος ψηλός, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο της ΑΕΚ, αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η επέμβαση που έκανε στη μέση δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στη Euroleague με τη Χάποελ, όπου εκτός πλάνων του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Καμπόκλο τράβηξε τα βλέμματα και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο σύμφωνα με το BasketNews η Ντουμπάι έχει αποκτήσει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει δικό της.