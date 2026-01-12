Ομάδες

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
INTIME SPORTS
Onsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 13:32
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την 22η αγωνιστική της Euroleague – Δείτε πότε και που παίζουν οι δύο «αιώνιοι» την τρέχουσα εβδομάδα.

Πλούσια αναμένεται η δράση και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μονάχο με αντίπαλο την Μπάγερν, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ισπανικό «Clasico», Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα.

Το EuroCup συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τα Τρέντο – Πανιώνιος (13/1, 21:00) και Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ (14/1, 20:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 13 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroCup – 14η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Novasports Start
  • 19:00 EuroCup: Νεπτούνας – Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4
  • 19:00 EuroCup: Κλουζ Ναπόκα – Αμβούργο Novasports5
  • 21:00 EuroCup: Τρέντο – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports Prime

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroCup: Άνκαρα – Λόντον Λάιονς Novasports Start
  • 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroCup: Άρης Betsson – Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports4
  • 20:30 EuroLeague – 22η αγωνιστική: Παρτίζαν – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 20:30 EuroCup: Μπουργκ – Μπεσίκτας Novasports5
  • 22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Novasports4
  • 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Novasports5
  • 20:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Novasports2
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Novasports6
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Μονακό Novasports4
  • 22:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

  • 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια Νovasports4
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Novasports Prime
  • 23:45 Playmakers Novasports Prime
