Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την 22η αγωνιστική της Euroleague – Δείτε πότε και που παίζουν οι δύο «αιώνιοι» την τρέχουσα εβδομάδα.
Πλούσια αναμένεται η δράση και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μονάχο με αντίπαλο την Μπάγερν, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ισπανικό «Clasico», Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα.
Το EuroCup συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τα Τρέντο – Πανιώνιος (13/1, 21:00) και Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ (14/1, 20:00).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 13 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroCup – 14η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Novasports Start
- 19:00 EuroCup: Νεπτούνας – Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4
- 19:00 EuroCup: Κλουζ Ναπόκα – Αμβούργο Novasports5
- 21:00 EuroCup: Τρέντο – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports Prime
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroCup: Άνκαρα – Λόντον Λάιονς Novasports Start
- 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroCup: Άρης Betsson – Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports4
- 20:30 EuroLeague – 22η αγωνιστική: Παρτίζαν – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 20:30 EuroCup: Μπουργκ – Μπεσίκτας Novasports5
- 22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Novasports4
- 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Novasports5
- 20:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Novasports2
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Novasports6
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Μονακό Novasports4
- 22:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
- 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια Νovasports4
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Novasports Prime
- 23:45 Playmakers Novasports Prime