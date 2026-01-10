Ομάδες

Γιεκίρι: «Χαρούμενος με την επιλογή της Παρτιζάν»
Οnsports Τeam 10 Ιανουαρίου 2026, 15:59
Ο Τόνι Γεκίρι μίλησε για το δίλλημα που είχε μεταξύ Εφές και Παρτιζάν και την απόφασή του να μετακομίσει στο Βελιγράδι. 

O Tόνι Γιεκίρι σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως είχε πρόταση κι από την Εφές, αλλά τελικά προτίμησε την Παρτιζάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Ήταν μια επιλογή μεταξύ της Παρτιζάν και της Εφές, με την οποία επίσης μίλησα. Το να έρθω στην Παρτιζάν είναι υπέροχο. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που λατρεύει να κερδίζει. Γνώριζα μερικούς παίκτες στην ομάδα και σκέφτηκα ότι θα ήταν εύκολο για μένα να ενταχθώ.

Ήθελα πολύ να επιστρέψω στην Euroleague. Μου έλειψε. Νομίζω ότι έχω ακόμα κάτι να προσφέρω. Η Παρτιζάν είναι μια μεγάλη ομάδα με καταπληκτικούς οπαδούς. Όταν είδα το μήνυμα από τον ατζέντη μου, χάρηκα πολύ».



