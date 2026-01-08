Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη 12αδα ο Σαμοντούροβ αντί του Γκριγκόνις – Εκτός ο Βιλντόζα
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 20:34
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη 12αδα ο Σαμοντούροβ αντί του Γκριγκόνις – Εκτός ο Βιλντόζα

Οι δωδεκάδες των «πράσινων» και της Βίρτους Μπολόνια για το ματς στο Telekom Center Athens.

Μια αλλαγή στη 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR συγκριτικά με το ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια, άφησε εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις και έβαλε στην αποστολή τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Εκτός είναι οι Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου όπως είναι γνωστό. Για τους Ιταλούς τώρα, ο Λούκα Βιλντόζα δεν είναι στη 12άδα της Βίρτους, ενώ επιστρέφει ο Ντιούφ.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς,Τέιλορ, Άλστον, Χάκετ, Μόργκαν, Τζάλοου, Ντιούφ, Ακέλε.

 



