LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague

Eurokinissi

Οnsports Team

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια, για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι του, δίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Euroleague.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο Telekom Center Athens την Βίρτους Μπολόνια, έχοντας μοναδικό τους στόχο να επιστρέψουν στις νίκες και να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί δύο αγώνων με ήττες.

Ουσιαστικά στο «τριφύλλι» αναζητούν… το να σπάσουν το ρόδι για το 2026, καθώς δεν έχουν νικήσει ακόμη στη Euroleague για τη νέα χρονιά. Στην οποία οι φιλοδοξίες τους είναι μεγάλες και στοχεύουν ξεκάθαρα στο Final-4 και το τρόπαιο φυσικά.

Η Βίρτους έχει δύο σερί νίκες και είναι ιδιαίτερα σκληρή σε όλα τα ματς που δίνει. Είχε νικήσει εύκολα τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Ιταλία στις αρχές της σεζόν, όταν οι «πράσινοι» είχαν πολλά προβλήματα απουσιών.

