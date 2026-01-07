Παναθηναϊκός AKTOR: Η λύση για έξοδο από την κρίση είναι μία!

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία οφείλει να τη διαχειριστεί άμεσα και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να κάνει το απόλυτο στις τρεις αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Η κρίση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός όλο και… βαθαίνει, με τους ανθρώπους της ομάδας να ψάχνουν τρόπο για να μπορέσουν να βάλουν και πάλι τους «πράσινους» στον σωστό δρόμο.

Οι εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό, την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά και η νίκη επί της Καρδίτσας συνοδεύτηκαν από κακές και προβληματικές εμφανίσεις, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καταφέρει να δώσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην ομάδα.

Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει άμεσα, καθώς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ρισκάρει κανείς την τεράστια επένδυση που έχει γίνει και φέτος στην ομάδα και παράλληλα να χαθεί η μεγάλη ευκαιρία του Final-4 που φέτος πραγματοποιείται στην Αθήνα και το Telekom Center.

Ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι ο Εργκίν Αταμάν είναι ο κορυφαίος τεχνικός στην Ευρώπη και ότι διαθέτει τους κορυφαίους παίκτες. Ο Τούρκος τεχνικός έχει διαχειριστεί με μεγάλη επιτυχία ανάλογες κρίσεις στο παρελθόν και το ίδιο πρέπει να πράξει και τώρα. Ο Αταμάν πρέπει να βρει άμεσα τον τρόπο να λειτουργήσει η ομάδα του όπως έκανε πριν από τις γιορτές και ακόμα καλύτερα.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε κρίση και για να βγει από αυτή ένας είναι ο τρόπος. Να αρχίσει και πάλι να νικάει. Οι «πράσινοι» έχοντας «κλωτσήσει» μια μεγάλη ευκαιρία με τις ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι στο Telekom Center Athens, έχουν μπροστά τους ένα πολύ βατό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούν.

Βίρτους Μπολόνια εντός, Μπάγερν στο Μόναχο και Μπασκόνια στην Αθήνα. Αν οι «πράσινοι» καταφέρουν να κάνουν το τρία στα τρία τότε η συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Οι νίκες θα «αγοράσουν» χρόνο για τον Εργκίν Αταμάν, θα δώσουν και πάλι στους παίκτες του τη χαμένη τους ψυχολογία και παράλληλα θα «ανεβάσουν» τον Παναθηναϊκό και πάλι στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα μπει ακόμα πιο βαθιά στην κρίση και η έξοδος από αυτήν θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Ιανουάριο

08/01/2026 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

15/01/2026 Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

20/01/2026 Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

22/01/2026 Μακάμπι Τελ Αβίβ -Παναθηναϊκός

30/01/2026 Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός