Euroleague: Επεισόδια στο Βελιγράδι - Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν στους διαιτητές

Onsports Team

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο Βελιγράδι μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τη Βαλένθια, με το κλίμα να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Οι οπαδοί της σερβικής ομάδας, εξοργισμένοι από τη διαιτησία, ξέσπασαν κατά των ρέφερι πετώντας αντικείμενα προς το μέρος τους τη στιγμή που εκείνοι κατευθύνονταν προς τη φυσούνα.

Ο Ερυθρός Αστέρας εξέφρασε έντονα παράπονα για τις αποφάσεις των αξιωματούχων του αγώνα, με τους Μεχντί Ντιφάλα, Πιετρ Παστούτσιακ και Έντουαρντ Ουντιάνσκι να βρίσκονται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας. Οι αποφάσεις τους προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο από τον πάγκο όσο και από την εξέδρα, με την ένταση να κορυφώνεται μετά τη λήξη του ματς.

Το σκηνικό που διαμορφώθηκε στο γήπεδο ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα προχώρησαν σε αντιαθλητικές ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των διαιτητών. Παρότι το επεισόδιο δεν κλιμακώθηκε περαιτέρω, θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξουν συνέπειες.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις της Euroleague, η οποία αναμένεται να εξετάσει το περιστατικό και να επιβάλει την ανάλογη τιμωρία στη σερβική ομάδα. Το εύρος των κυρώσεων μένει να φανεί το επόμενο διάστημα, με τον Ερυθρό Αστέρα να κινδυνεύει με βαριά ποινή.