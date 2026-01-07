Με Ράντοβιτς το Παναθηναϊκός - Βίρτους

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από Αρμάνι Μιλάνο και τώρα έχει μπροστά του μία ακόμα ιταλική ομάδα, την Βίρτους και πάλι στο T-Center, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Αυτοί θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Σέφι Σεμές (Ισραήλ) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία), που ορίστηκαν να διευθύνουν τον «τελικό» του «τριφυλλιού» απέναντι στην ιταλική ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (8/1) στις 21:15.