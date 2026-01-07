Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με Ράντοβιτς το Παναθηναϊκός - Βίρτους
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 12:38
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Με Ράντοβιτς το Παναθηναϊκός - Βίρτους

Η EuroLeague ανακοίνωσε την διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση των "πράσινων" με την ιταλική ομάδα. 

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από Αρμάνι Μιλάνο και τώρα έχει μπροστά του μία ακόμα ιταλική ομάδα, την Βίρτους και πάλι στο T-Center, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αναμέτρησης. 

Αυτοί θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Σέφι Σεμές (Ισραήλ) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία), που ορίστηκαν να διευθύνουν τον «τελικό» του «τριφυλλιού» απέναντι στην ιταλική ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (8/1) στις 21:15.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Πανιώνιος: Ποδαρικό με πολύ δύσκολο τεστ κόντρα στην Μπόυντουτσνοστ
12 λεπτά πριν Πανιώνιος: Ποδαρικό με πολύ δύσκολο τεστ κόντρα στην Μπόυντουτσνοστ
SUPER LEAGUE
Τετέ: Αποχαιρέτησε τους «πράσινους» και έφυγε για Βραζιλία
35 λεπτά πριν Τετέ: Αποχαιρέτησε τους «πράσινους» και έφυγε για Βραζιλία
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Ντέσερς, ατομικό για τρεις
45 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Ντέσερς, ατομικό για τρεις
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Η λύση για έξοδο από την κρίση είναι μία!
48 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Η λύση για έξοδο από την κρίση είναι μία!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved