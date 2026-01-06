Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens για τη Euroleague
EUROLEAGUE
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 21:00
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens για τη Euroleague

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο, για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Καθοριστικής σημασίας είναι για τον Παναθηναϊκό AKTOR η τρέχουσα «διαβολοβδομάδα», η οποία ξεκινάει για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κόντρα στην Αρμάνι Μιλανο.

Οι «πράσινοι» αν και δεν κατάφεραν να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων στο ντέρμπι «αιωνίων», έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να μπουν και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών, αλλά και να «γιατρέψουν» τις πληγές που τους άφησε η ήττα της Παρασκευής (02/01).

Το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιο που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του οφείλουν να το εκμεταλλευτούν για να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της κατάταξης.

Μιας και μετά το ματς της Τρίτης (06/01), ακολουθεί το παιχνίδι της Πέμπτης (08/01) με την Βίρτους Μπολόνια και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι

Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Επικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»
5 λεπτά πριν Επικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέν.): Ο Μοναστηρλής τον… έστειλε στα προημιτελικά και τον Ολυμπιακό
18 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέν.): Ο Μοναστηρλής τον… έστειλε στα προημιτελικά και τον Ολυμπιακό
EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψε, αλλά στο τέλος «υποκλίθηκε» στους ανώτερους γηπεδούχους
48 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψε, αλλά στο τέλος «υποκλίθηκε» στους ανώτερους γηπεδούχους
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Τετέ στους «πράσινους» - «Κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Τετέ στους «πράσινους» - «Κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved