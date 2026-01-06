Ομάδες

Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Ιανουαρίου 2026, 20:34
Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι

Ο Έλληνας παίκτης πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς με τους Ιταλούς.

Ο Έλληνας άσος ξεπέρασε το σφίξιμο που είχε στη γάμπα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα, δηλώνοντας «παρών».

Στην 12άδα είναι και ο Γκριγκόνις, που επιστρέφει σε αποστολή του Παναθηναϊκού μετά το ματς με την Αρμάνι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Ιταλία.

Από την πλευρά της Αρμάνι εκτός είναι οι Κουίν Έλις, Στέφανο Τονούτ, Λεάντρο Μπολμάρο, Ουσμάνι Ντιόπ και Νέιθαν Σέστινα.
 


