Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες σε Φουρνιέ
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 19:58
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες σε Φουρνιέ

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δε ξεχνά την ντροπιαστική συμπεριφορά του Γάλλου παίκτη και τον αποδοκίμασε εντόνως κατά την εμφάνισή του στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

Τι κι αν είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους παίκτες που πέρασαν τον Ατλαντικό για να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. 

Η ντροπιαστική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος όπου "αυνανιζόταν" δημοσίως, μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού μπορεί να πέρασε στα... ψιλά για τσ πειθαρχικά όργανα της διοργανώτριας Αρχής, αλλά δεν πέρασε στα ψιλά για τη φίλαθλη κοινή γνώμη. Και κυρίως για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 

Και για τον λόγο αυτό μόλις ο Γάλλος παίκτης έκανε την εμφάνισή του στο glass floor αποδοκιμάστηκε εντόνως από τους φίλους του "τριφυλλιού" και λογικά κάτι τέτοιο θα συμβεί και στη συνέχεια της βραδιάς. 



