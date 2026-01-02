Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Επικό τρολάρισμα σε Βεζένκοφ στη γραμμή των βολών (vid)

Onsports Team

Ο παίκτης του Ολυμπιακού ξεκίνησε το ζέσταμα από τη γραμμή των βολών με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να τον αποθεώνει.

Η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, στη γραμμή των βολών είναι κάτι περισσότερο από συχνή και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει και πολύ στους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και στους φίλους των αντιπάλων του Ολυμπιακού γενικότερα.

Ο Βούλγαρος παίκτης έκανε πρώτος την εμφάνιση του στο glass floor του κλειστού και ξεκίνησε από νωρίς το ζέσταμα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν έχασε την ευκαιρία και ξεκίνησε να τον αποθεώνει σε κάθε “εκτέλεση” με τον παίκτη του Ολυμπιακού να τους ευχαριστεί για την “αποθέωση”.