Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Επικό τρολάρισμα σε Βεζένκοφ στη γραμμή των βολών (vid)
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 19:49
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Επικό τρολάρισμα σε Βεζένκοφ στη γραμμή των βολών (vid)

Ο παίκτης του Ολυμπιακού ξεκίνησε το ζέσταμα από τη γραμμή των βολών με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να τον αποθεώνει. 

Η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, στη γραμμή των βολών είναι κάτι περισσότερο από συχνή και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει και πολύ στους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και στους φίλους των αντιπάλων του Ολυμπιακού γενικότερα. 

Ο Βούλγαρος παίκτης έκανε πρώτος την εμφάνιση του στο glass floor του κλειστού και ξεκίνησε από νωρίς το ζέσταμα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν έχασε την ευκαιρία και ξεκίνησε να τον αποθεώνει σε κάθε “εκτέλεση” με τον παίκτη του Ολυμπιακού να τους ευχαριστεί για την “αποθέωση”. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μεταγραφές, Euroleague: Μετά την απόκτηση του Σίλβα, η Φενέρμπαχτσε θέλει και τον Ντε Κολό
4 λεπτά πριν Μεταγραφές, Euroleague: Μετά την απόκτηση του Σίλβα, η Φενέρμπαχτσε θέλει και τον Ντε Κολό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή
40 λεπτά πριν Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: «Το κίνητρο υπάρχει, είναι τελικός» - Η συνέντευξη Τύπου του Super Cup (βίντεο)
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – ΟΦΗ: «Το κίνητρο υπάρχει, είναι τελικός» - Η συνέντευξη Τύπου του Super Cup (βίντεο)
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αποφάσισε να πάρει από τώρα και τον Παύλο Παντελίδη
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Αποφάσισε να πάρει από τώρα και τον Παύλο Παντελίδη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved