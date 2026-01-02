Το teaser της EuroLeague για το Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (vid)

Onsports Team

H Euroleague μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ του Telekom Center Athens και κάνει λόγο για 80 χρόνια ιστορίας και 80 χρόνια πάθους.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens φτάνει στο τέλος της και δεν είναι μόνο οι οπαδοί των δύο ομάδων που το περιμένουν με ανυπομονησία.

Όπως φαίνεται και από το teaser της EuroLeague για το μεγάλο ντέρμπι άπαντες στην μπασκετική Ευρώπη αναμένουν τη μεγάλη αποψινή στιγμή.

“Είμαστε μάρτυρες 80 ετών ιστορίας, είμαστε μάρτυρες 80 ετών πάθους”, ανέφερε στο teaser της η EuroLeague.