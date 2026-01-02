Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το teaser της EuroLeague για το Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (vid)
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 13:07
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Το teaser της EuroLeague για το Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (vid)

H Euroleague μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ του Telekom Center Athens και κάνει λόγο για 80 χρόνια ιστορίας και 80 χρόνια πάθους. 

 

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens φτάνει στο τέλος της και δεν είναι μόνο οι οπαδοί των δύο ομάδων που το περιμένουν με ανυπομονησία. 

Όπως φαίνεται και από το teaser της EuroLeague για το μεγάλο ντέρμπι άπαντες στην μπασκετική Ευρώπη αναμένουν τη μεγάλη αποψινή στιγμή. 

“Είμαστε μάρτυρες 80 ετών ιστορίας, είμαστε μάρτυρες 80 ετών πάθους”, ανέφερε στο teaser της η EuroLeague.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε
15 λεπτά πριν Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Super Cup - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
46 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Super Cup - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο δρόμος για την νίκη και την κορυφή
46 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ο δρόμος για την νίκη και την κορυφή
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το μήνυμα των "πράσινων" προς τον κόσμο που θα γεμίσει το T-Center
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το μήνυμα των "πράσινων" προς τον κόσμο που θα γεμίσει το T-Center
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved