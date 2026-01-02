Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τα άλλα σημερινά ματς

Οnsports Team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις live αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Το μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό δεσπόζει από το σημερινό αθλητικό «μενού».

Παράλληλα, πρεμιέρα στο United Cup στην Αυστραλία κάνει η Εθνική Ελλάδας, με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να μπαίνουν στη μάχη.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιαπωνία United Cup Μαρία Σάκκαρη – Ναόμι Οσάκα τένις

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιαπωνία United Cup Στέφανος Τσιτσιπάς – Σιντάρο Μοσιζούκι τένις

18:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Βενέτσια Eurocup

19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Αχλί – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βισέντε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 2HD Έιμπαρ – Μιράντες Ποδόσφαιρο

21:45 Novasports 6HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Χετάφε La Liga