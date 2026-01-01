Ομάδες

Χάποελ: Ενημέρωσε τον Καμπόκλο πως δεν υπολογίζεται
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 13:28
EUROLEAGUE

Χάποελ: Ενημέρωσε τον Καμπόκλο πως δεν υπολογίζεται

Η ισραηλινή ομάδα ενημέρωσε τον σέντερ της ομάδας πως πλέον δεν είναι στα πλάνα της. 

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενημέρωσε τον Μπρούνο Καμπόκλο ότι δεν υπολογίζεται για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον ίδιο τον παίκτη να θέλει να παραμείνει στην ομάδα.

Και αυτό είναι που περιπλέκει την όλη κατάσταση. 

Ο 28χρονος ψηλός δεν έχει αγωνιστεί φέτος, καθώς υποβλήθηκε το καλοκαίρι σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη και βρίσκεται ακόμη στην διαδικασία επιστροφής στους αγωνιστικού χώρους, με τον Δημήτρη Ιτούδη να έχει ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης είναι εκτός των πλάνων του. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως  είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας και οι συζητήσεις αναμένονται να συνεχιστούν με σκοπό να ξεκαθαρίσει το... τοπίο, μέχρι την προθεσμία μεταγραφών της EuroLeague.



