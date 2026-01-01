Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οριστικά χωρίς Γουόρντ και ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός : Επιβεβαιώθηκαν οι απουσίες των Πειραιωτών για το ντέρμπι της EuroLeague.

Με δύο αναμενόμενες απουσίες θα παρουσιαστεί στο Telekom Center Athens ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι της Παρασκευής (2/1, 21:15) με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τάισον Γουόρντ δεν θα αγωνιστεί στο ματς της EuroLeague, όπως αναμενόταν. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε υποστεί οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου στις 10 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, η αποθεραπεία του πάει καλά και είναι πολυ πιθανό να βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45) στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γουόρντ ως τώρα στη σεζόν μετράει στην Euroleague 7.2 πόντους με 3.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής.

Επίσης, εκτός θα μείνει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει μυϊκό πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Ολυμπιακός είναι στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 10 νίκες και 7 ήττες.