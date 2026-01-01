Οι εντυπωσιακές ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR και των «αστεριών» του

Onsports Team

Οι «πράσινοι» ευχήθηκαν καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με ξεχωριστό τρόπο, μέσω glass floor και τους παίκτες να απευθύνονται στον κόσμο.

Το 2026 είναι εδώ. Ο ερχομός του συνοδεύεται με νέα ελπίδα, αισιοδοξία και κίνητρο. Μαζί με πολλές ευχές προς όλους.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχήθηκε στους φιλάθλους της και όλους τους ανθρώπους, με ξεχωριστό τρόπο. Μέσω του εντυπωσιακού glass floor και παράλληλα μέσω των παικτών που έδωσε ο καθένας τις δικές του ευχές.

«Το 2026 είναι εδώ. Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR σας εύχεται χαρούμενο, υγιές και επιτυχημένο 2026.

Να είναι γεμάτο με στιγμές που έχουν σημασία».