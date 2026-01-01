Ομάδες

Οι εντυπωσιακές ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR και των «αστεριών» του
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 00:26
Οι «πράσινοι» ευχήθηκαν καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με ξεχωριστό τρόπο, μέσω glass floor και τους παίκτες να απευθύνονται στον κόσμο.

Το 2026 είναι εδώ. Ο ερχομός του συνοδεύεται με νέα ελπίδα, αισιοδοξία και κίνητρο. Μαζί με πολλές ευχές προς όλους.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχήθηκε στους φιλάθλους της και όλους τους ανθρώπους, με ξεχωριστό τρόπο. Μέσω του εντυπωσιακού glass floor και παράλληλα μέσω των παικτών που έδωσε ο καθένας τις δικές του ευχές.

«Το 2026 είναι εδώ. Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR σας εύχεται χαρούμενο, υγιές και επιτυχημένο 2026.

Να είναι γεμάτο με στιγμές που έχουν σημασία».

 



