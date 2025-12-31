Ομάδες

Euroleague: Στις 3 Μαρτίου το Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
Onsports Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 20:03
EUROLEAGUE

Euroleague: Στις 3 Μαρτίου το Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Μετατέθηκε η ημερομηνία του αγώνα, ο οποίος αρχικά είχε οριστεί για τις 9 Ιανουαρίου, μετά από αίτημα των Γάλλων.

Στην Παρί αρνούνταν να ταξιδέψουν μέσω Κύπρου στο Ισραήλ για τον αγώνα τους με τη Χάποελ Τελ Αβίβ της 21ης αγωνιστικής της Euroleague και ζήτησαν την αναβολή της αναμέτρησης. Σύμφωνα με κανονισμό της Euroleague, στις «διαβολοβδομάδες» οι ομάδες πρέπει να ταξιδεύουν με απ’ ευθείας πτήσεις και να μην ξεπερνούν τα 90 λεπτά ταξιδιού.

Η Παρί ζήτησε την αναβολή τους αγώνα της με τη Χάποελ στο Τελ Αβίβ, που ήταν προγραμματισμένος για τις 9 Ιανουαρίου και η Euroleague ικανοποίησε το αίτημα της γαλλικής ομάδας.

Έτσι η αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί, για την 21η αγωνιστική, θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου 2026.



