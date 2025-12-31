Ομάδες

Ολυμπιακός: Δύσκολα προλαβαίνει το ντέρμπι ο Τάισον Ουόρντ
Onsports Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 18:55
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Δύσκολα προλαβαίνει το ντέρμπι ο Τάισον Ουόρντ

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» παρά την προσπάθειά του, μοιάζει δύσκολο να προλάβει το ματς του Telekom Center Athens στις 2 Ιανουαρίου.

Οι πιθανότητες συμμετοχής του Τάισον Ουόρντ στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο Telekom Center Athens, την Παρασκευή (2/1, 21:15), είναι ελάχιστες.

Συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και στον Ολυμπιακό προσανατολίζονται να μη ρισκάρουν υποτροπή μετά το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου που είχε υποστεί.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Euroleague ο Τάισον Ουόρντ ήταν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στις 26 Νοεμβρίου.

Όπως όλα δείχνουν η αγωνιστική επιστροφή του Τάισον Ουόρντ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ (6/1, 19:45).



