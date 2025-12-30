«Βόμβα» από Τουρκία: «Έκλεισε στη Φενέρμπαχτσε ο Κρις Σίλβα» - Ποιες ομάδες απέρριψε

Οnsports Team

Ο Κρις Σίλβα θα συνεχίσει την καριέρα του στην EuroLeague και τη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τουρκικά ρεπορτάζ.

Στη Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα!

Όπως αποκάλυψε ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου, ο σέντερ της ΑΕΚ απέρριψε τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν για να μετακομίσει στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σίλβα είχε ρήτρα στο συμβόλαιό του για να αποχωρήσει από την ΑΕΚ σε ομάδα της EuroLeague, με την Ένωση να περιμένει πλέον επίσημη ενημέρωση και το ποσό των 150.000 ευρώ για να βρουν τον αντικαταστάτη του.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ είχε 14.8 πόντους και 8 ριμπάουντ στο Basketball Champions League, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα μέτρησε 16.2 πόντους ανά 27 λεπτά.