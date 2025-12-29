Μπάσιμο από Ντουμπάι για Τζόουνς

Onsports Team

Τα ΜΜΕ της Σερβίας μπορεί να κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον σέντερ της Παρτιζάν η ομάδα από τα Εμιράτα όμως μπαίνει σφήνα για την απόκτηση του.

Τη στιγμή που η συμφωνία του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Ολυμπιακό έμοιαζε κάτι λιγότερο από... δεδομένη εμφανίστηκε η ομάδα από του Ντουμπάι και άλλαξε τα δεδομένα.

Δημοσίευμα του Sport Klub ανέφερε ότι ο Αμερικανός σέντερ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ωστόσο τις τελευταίες ώρες προκύπτει έντονο ενδιαφέρον και από την Ντουμπάι.

To ρεπορτάζ των Σέρβων, μάλιστα αναφέρει ότι: «Οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα».

Το... μπάσιμο της Ντουμπάι, ωστόσο έχει αλλάξει τα δεδομένα αφού γίνεται χοντρό παζάρι για τον Αμερικανό σέντερ, με την Παρτιζάν να απαιτεί buy out για την αποδέσμευσή του, με τους Σέρβους να θέλουν να ικανοποιηθούν οικονομικά, για να συναινέσουν στην μεταγραφή του Αμερικανού.