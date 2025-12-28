Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη στιγμή έζησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς παιδιά από τη Σίφνο είπαν τα απόλυτα… Παναθηναϊκά κάλαντα, εντυπωσιάζοντας με την αγάπη και την τρέλα τους για το «τριφύλλι».

Τα νεαρά παιδιά προσαρμόζουν τα παραδοσιακά κάλαντα σε «πράσινο» mood, δημιουργώντας ένα επτάστερο χριστουγεννιάτικο κλίμα γεμάτο ενθουσιασμό και χαρά.

Η φαντασία τους και η αγάπη τους για τον Παναθηναϊκό δεν πέρασαν απαρατήρητα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να τους καλέσει στο «Telekom Center Athens», όπου οι μικροί φίλοι του συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα ινδάλματά τους, να βιώσουν τη μαγεία του γηπέδου.

Αναλυτικά οι στίχοι:

«Με Ερναγκόμεθ ξεκινώ

το θαύμα να εξιστορώ.

Με τον Γκράντ ζημίες θα κάνει

στο αντίπαλο στεφάνι.

Ο Κέντρικ Ναν μοναδικός,

τους πιάνει όλους πανικός.

Θα στο βάλει κι αν ακόμα λείπουν δόντια απ 'το στόμα.

Ο Σόρτς καλπάζει ξαφνικά

κι όλες τις άμυνες τρυπά.

Έχει τρόπο να την βάνει

την σπυριάρα στο στεφάνι.

Προπονητή τον Αταμάν

να σας χορεύει ωχ αμαν αμαν.

Με το Σλούκα στο τιμόνι

όλους θα σας κάνει σκόνη.

Πρόεδρε ένα σου ζητώ

να μας το κάνεις και αυτό

μ’όλο τούτο το ασκέρι

το όγδοο φέρε αστέρι!

Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά».

Και η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Αυτά είναι σίγουρα τα πιο όμορφα κάλαντα που ακούσαμε φέτος! Είστε όλοι υπέροχοι!

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά»!