Ιβάνοβιτς: «Μία απ’ τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός»

Onsports Team

Ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους «ερυθρόλευκους», πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Το ματς που ολοκληρώνει την 18η αγωνιστική της Euroleague, θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής (26/12) με την Βίρτους Μπολόνια να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς έκανε δηλώσεις για την αναμέτρηση και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ελληνική ομάδα.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα με παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι ο πυρήνας των παικτών που γνωρίζονται πολύ καλά και παίζουν από μνήμης. Αυτό σίγουρα είναι μία επιπλέον πρόκληση για εμάς, όπως και η άμυνα πάνω σε ορισμένους όπως οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με συγκέντρωση, έχοντας και τη βοήθεια των φιλάθλων μας».