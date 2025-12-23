Μιλουτίνοφ: «Να είμαι υγιής - Αγαπημένος παίκτης ο Ντίβατς»

Eurokinissi Sports

Με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τη Βίρτους Μπολόνια για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα τους δώσει σημαντική βαθμολογική ώθηση.

Λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση, αλλά και ενόψει των γιορτών που πλησιάζουν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραχώρησε δηλώσεις, στις οποίες αναφέρθηκε τόσο στο μεγάλο παιχνίδι όσο και σε πιο χαλαρές στιγμές.

Ο Σέρβος σέντερ μίλησε για το… δώρο που θα ήθελε από τον Άγιο Βασίλη, αλλά και για το πώς θα ήθελε να περάσει τα φετινά του Χριστούγεννα, συνδυάζοντας αγωνιστική συγκέντρωση και προσωπική ξεκούραση.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος μίλησε για:

Το δώρο που θα ζητήσει φέτος από τον Αϊ Βασίλη: «Θέλω απλά να είμαι υγιής. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, πάντα η υγεία είναι νούμερο ένα, όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλο τον κόσμο».

Το γεγονός ότι έρχονται τα μικρά παιδιά να του ζητήσουν αυτόγραφα: «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, γιατί κι εγώ όταν ήμουν μικρός πάντα προσπαθούσα να πάρω αυτόγραφα και να βγάλω φωτογραφίες με τους αγαπημένους αθλητές μου, γιατί έπαιζα μπάσκετ. Μ’ αρέσει να το κάνω, γιατί έστω ένα από αυτά τα παιδιά που ζητάει μία φωτογραφία καταφέρει να γίνει επαγγελματίας αθλητής, θα με κάνει πολύ περήφανο».

Τον αγαπημένο παίκτη του μεγαλώνοντας: «Βλάντε Ντίβατς».

Το αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά: «Επειδή προέρχομαι από μία απλή οικογένεια, κάθε χρόνο θέλω να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Μερικές φορές, όμως, τα απλά πράγματα είναι τα καλύτερα».