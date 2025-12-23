Euroleague, Παρτιζάν: Στο Βελιγράδι το ματς με Ολυμπιακό

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η Παρτίζαν ανακοίνωσε επίσημα πως η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague θα διεξαχθεί τελικά στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο αγώνας αφορά την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης και είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιανουαρίου. Αρχικά, η σερβική ομάδα είχε αποφασίσει να μεταφέρει την έδρα του αγώνα στη Βιέννη, λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο στην Belgrade Arena, γεγονός που δημιουργούσε πρόβλημα διαθεσιμότητας του γηπέδου.

Ωστόσο, όπως γνωστοποίησε η Παρτίζαν με ανακοίνωσή της την Τρίτη (23/12), η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό θα φιλοξενηθεί τελικά στο «Αλεξάνταρ Νίκολιτς», στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η KK Partizan Mozzart Bet θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Aleksandar Nikolić» στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Αν και το αρχικό πλάνο ήταν οι ασπρόμαυροι να παίξουν αυτόν τον αγώνα ως γηπεδούχοι στη Βιέννη λόγω της πληρότητας του Belgrade Arena, ελήφθη απόφαση για αλλαγή λόγω κινδύνων ασφαλείας που συνοδεύουν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον εν λόγω αγώνα.

Σύμφωνα με αναφορές και εκτιμήσεις τοπικών υπηρεσιών στη Βιέννη, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα από ομάδες οπαδών που υποστηρίζουν έως και έξι ομάδες (Ραπίντ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν), κάτι που, μαζί με το ιστορικό των πρόσφατων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προαναφερθέντων ομάδων, χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή πρόκληση για την ασφάλεια.

Με την επιθυμία να μην εμπλακεί σε αυτό το είδος έκθεσης σε ρίσκο, η KK Partizan Mozzart Bet αποφάσισε να επιστρέψει τον αγώνα στο Βελιγράδι, στο «Aleksandar Nikolic».

Η KK Partizan Mozzart Bet θα ανακοινώσει την απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδου στην αίθουσα σε μεταγενέστερη ημερομηνία».