Τρέλα χωρίς όρια για τον Παναθηναϊκό: Εξαντλήθηκαν 2 μήνες πριν τα εισιτήρια για τη Φενέρμπαχτσε!

Το 10ο sold out της σεζόν είναι γεγονός για τον Παναθηναϊκό AKTOR και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ενημέρωση από την ομάδα.

Η παράνοια για τον Παναθηναϊκό AKTOR συνεχίζεται από τον κόσμο της ομάδας.

Το 10ο sold out της φετινής σεζόν στην EuroLeague είναι γεγονός! Κι αυτό παρότι έχουν δοθεί μόλις 8 αγώνες μέχρι τώρα στο Telekom Center Athens... Αυτό συμβαίνει γιατί τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στις 2 Ιανουαρίου, έχουν εξαντληθεί από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους, ενώ -δύο μήνες πριν το ματς- εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια για τον αγώνα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε.

Το συγκεκριμένο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 13 Φεβρουαρίου 2026, για την 28η αγωνιστική της Euroleague!

Το μόνο που απομένει είναι και η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για το sold out, μιας και όποιος ρίξει μια ματιά στην εφαρμογή Club 1908, θα διαπιστώσει πως δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια.