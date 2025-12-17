Ομάδες

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η απάντηση που έδωσε σχετικά με το μέλλον του
Onsports Team 17 Δεκεμβρίου 2025, 20:40
EUROLEAGUE

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η απάντηση που έδωσε σχετικά με το μέλλον του

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε με δηλώσεις του πως δεν θα εξετάσει καμία πρόταση μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από την Παρτιζάν.

Έκτοτε υπάρχουν πολλά σενάρια για το πού θα συνεχίσει την «πλούσια» καριέρα του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως δεν θα εξετάσει καμία πρόταση μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται» είπε.



