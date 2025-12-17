Μπαρτζώκας για Λαρεντζάκη: «Εγώ θέλω παίκτες που να ακολουθούν το πλάνο»

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για την απενεργοποίηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη τονίζοντας ότι θέλει παίκτες που να ακολουθούν το πλάνο της ομάδας του.

Εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα των παικτών του αλλά και από την νέα ήττα της ομάδας του εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια, με τον Έλληνα προπονητή ουσιασιτκά να βγάζει στη... σέντρα τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και να σχολιάζει την κριτική που του γίνεται για το αν κάνει αλλαγές με το ρολόι ή όχι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Φυσικά ήταν ένα απογοητευτικό αποτελέσμα. Είναι στενάχωρο να χάνεις στην έδρα σου, αλλά πρέπει να αναλύσουμε γιατί χάσαμε, αφού γνωρίζαμε ότι η Βαλένθια θα παίξει με αυτόν τον καταπληκτικό ρυθμό. Στην τελευταία περίοδο χάσαμε με 16 πόντους. Τι συνέβη εκεί; Σταματήσαμε να μοιράζουμε την μπάλα κι αντί να πασάρουμε γρήγορα, για να βρούμε την καλύτερη δυνατή επιλογή, αρχίσαμε την κατάχρηση ντρίμπλας. Τους το κάναμε πιο εύκολο, να επιτεθούν πάνω στην μπάλα.

Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 13 πόντους διαφορά όσο πασάραμε την μπάλα. Κάποιες φορές πρέπει να αναλύσουμε τι πρέπει να κάνει κάθε παίκτης, καθώς πρέπει να ανταποκρίνεται στον ρόλο του. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι εμείς χάσαμε 6-7 ελεύθερα σουτ, αλλά εκείνοι τα έβαζαν όλα.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους εαυτούς μας και στην μπασκετική κοινότητα ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα, παίζοντας σκληρά στο επόμενο παιχνίδι, για να επιστρέψουμε στις νίκες. Δεν ξεχάσαμε να παίζουμε μπάσκετ, είναι σίγουρα μια κακή περίοδος, αλλά έχουμε καλούς παίκτες, πρέπει να παραμείνουμε θετικοί, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Για την πνευματική ετοιμότητα των παικτών του: «Υπάρχουν παίκτες που είναι δοκιμασμένοι στο υψηλότερο επίπεδο κι άλλοι που δεν είναι. Έχουν όλα τα προσόντα να το κάνουν, αλλά πρέπει να περάσουν από μία διαδικασία. Κι αυτό ξεκινάει από το πνευματικό. Να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο, όχι απλά να θέλει να εκδηλώσει το ταλέντο του. Δεν φτάνει αυτό στην EuroLeague. Πρέπει να είσαι συμπαγής. Όταν βγήκε ο Γουόκαπ η ομάδα μας σταμάτησε να έχει ταχύτητα, δημιουργία, άμυνα κλπ. Αλλά δεν μου αρέσει να το προσωποποιώ αυτό. Εννοείται πως με τον ρυθμό που παίζει πάνω-κάτω η Βαλένθια, δεν μπορεί κάποιος να παίξει 40 λεπτά, πρέπει να κάνεις και rotation. Εκεί φάνηκε ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια.