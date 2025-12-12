Ομάδες

«Οπαδοί της Μπαρτσελόνα πωλούν εισιτήρια σε φιλάθλους του Ολυμπιακού»
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 13:59
EUROLEAGUE

«Οπαδοί της Μπαρτσελόνα πωλούν εισιτήρια σε φιλάθλους του Ολυμπιακού»

Δημοσίευμα στην Ισπανία αναφέρει πως οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα πουλούν τα εισιτήριά τους σε φίλους του Ολυμπιακού με τη διοίκηση των Καταλανών να έχει λάβει τα μέτρα της. 

Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την Euroleague (12/12, 21:30) και αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα εισιτήρια. Πιο συγκεκριμένα, κάτοχοι διαρκείας τα πωλούν σε οπαδούς των «Ερυθρολεύκων», σύμφωνα με την «Mundo Deportivo».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Μπάρτσα δεν θέλει να επαναληφθούν οι σκηνές της περασμένης σεζόν στο Παλάου Μπλαουγκράνα, όταν μεγάλος αριθμός οπαδών της αντίπαλης ομάδας εξαπλώθηκε σε όλο το στάδιο, προκαλώντας ακόμη και συμπλοκές με τους οπαδούς της Μπάρτσα. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των αγώνων εναντίον της Ζαλγκίρις, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της Παρτιζάν, και θα μπορούσε να συμβεί ξανά αυτή την Παρασκευή εναντίον του Ολυμπιακού, καθώς ο σύλλογος εντόπισε δόλια χρήση εισιτηρίων διαρκείας για να διευκολύνει την πρόσβαση των οπαδών της ομάδας του Πειραιά.

Οι αντίπαλοι οπαδοί έχουν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, τα οποία συνήθως ανταλλάσσονται μεταξύ συλλόγων, και οι φιλοξενούμενοι οπαδοί που ταξιδεύουν στο Παλάου με αυτά τα εισιτήρια τοποθετούνται στο ανώτερο επίπεδο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις φανέλες που έχουν αποσυρθεί. Το πρόβλημα προκύπτει όταν η ζήτηση από τους φιλοξενούμενους οπαδούς υπερβαίνει αυτήν την περιορισμένη προσφορά, οδηγώντας σε μεταπώληση.

Στην αρχή της σεζόν, η Μπάρτσα ανακοίνωσε μια σειρά επτά αγώνων αποκλειστικά για μέλη και κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στο Παλάου Μπλαουγκράνα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, ο σύλλογος έχει εντοπίσει τουλάχιστον εξήντα περιπτώσεις δόλιας χρήσης εισιτηρίων διαρκείας για να επιτρέψει την παρακολούθηση του αγώνα από Έλληνες οπαδούς. Πηγές του συλλόγου διαβεβαίωσαν στην Mundo Deportivo ότι η Μπάρτσα θα λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα εναντίον οποιωνδήποτε κατόχων εισιτηρίων διαρκείας που εμπλέκονται σε αυτή την πρακτική».



