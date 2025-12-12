«Οπαδοί της Μπαρτσελόνα πωλούν εισιτήρια σε φιλάθλους του Ολυμπιακού»

Οnsports Τeam

Δημοσίευμα στην Ισπανία αναφέρει πως οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα πουλούν τα εισιτήριά τους σε φίλους του Ολυμπιακού με τη διοίκηση των Καταλανών να έχει λάβει τα μέτρα της.

Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την Euroleague (12/12, 21:30) και αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα εισιτήρια. Πιο συγκεκριμένα, κάτοχοι διαρκείας τα πωλούν σε οπαδούς των «Ερυθρολεύκων», σύμφωνα με την «Mundo Deportivo».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Μπάρτσα δεν θέλει να επαναληφθούν οι σκηνές της περασμένης σεζόν στο Παλάου Μπλαουγκράνα, όταν μεγάλος αριθμός οπαδών της αντίπαλης ομάδας εξαπλώθηκε σε όλο το στάδιο, προκαλώντας ακόμη και συμπλοκές με τους οπαδούς της Μπάρτσα. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των αγώνων εναντίον της Ζαλγκίρις, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της Παρτιζάν, και θα μπορούσε να συμβεί ξανά αυτή την Παρασκευή εναντίον του Ολυμπιακού, καθώς ο σύλλογος εντόπισε δόλια χρήση εισιτηρίων διαρκείας για να διευκολύνει την πρόσβαση των οπαδών της ομάδας του Πειραιά.