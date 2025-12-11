Ομάδες

Ανακοίνωσε τον Ομορούγι η Μπασκόνια
Οnsports Τeam 11 Δεκεμβρίου 2025, 18:07
EUROLEAGUE

Η ομάδα της Βιτόρια ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Ομορούγι για τους επόμενους δύο μήνες με οψιόν μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Ομορούγι, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στις υποχρεώσεις της στην Euroleague, αλλά και στην ACB.

Ο Γιουτζίν τη σεζόν 2021-22, αγωνίστηκε με τους Ντάλας Μάβερικς, ενώ την τελευταία του χρονιά στο πρωτάθλημα ανάπτυξης του NBA, είχε 18.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ μ.ο, ενώ την φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην  Αλ Νασρ Ντουμπάι



