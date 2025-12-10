Η EuroLeague επιστρέφει μετά από 798 ημέρες στο Ισραήλ με... sold out

Onsports Team

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως η Menora Mivtachim Arena θα είναι κατάμεστη, στην επιστροφή των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ μετά από περισσότερα από 2 χρόνια.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (11/12, 21:05) στη φυσική της έδρα, στο Ισραήλ, για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι εντός συνόρων μετά από 798 ημέρες, κατά τις οποίες η ομάδα του Οντέντ Κάτας αγωνιζόταν στο Βελιγράδι.

Το τελευταίο παιχνίδι στη «Menora Mivtachim Arena», ήταν απέναντι στην Παρτίζαν (96-81) στις 5 Οκτωβρίου του 2023, δύο ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ενώ ήδη έγινε η αρχή για την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ για τη διοργάνωση του EuroCup.

Η Μακάμπι ανακοίνωσε πως η πρώτη αναμέτρηση στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Βιλερμπάν έγινε sold out.

Όσο για τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα βρεθεί δύο φορές με τη νέα χρονιά στο Τελ Αβίβ. Στις 22 Γενάρη θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι, ενώ στις 2 Απριλίου τη Χάποελ. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός έχει να δώσει στο Ισραήλ μόνο το παιχνίδι με την Χάποελ στις 9 Απριλίου.