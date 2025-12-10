Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποθεώνει τον Γιουλ: «Τρία λεπτά αγνής μαγείας» (vid)
Οnsports Τeam 10 Δεκεμβρίου 2025, 14:19
EUROLEAGUE

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποθεώνει τον Γιουλ: «Τρία λεπτά αγνής μαγείας» (vid)

Οι Μαδριλένοι βρήκαν έναν ακόμα λόγο, μια ακόμα αφορμή για να αποθεώσουν τον Σέρχιο Γιουλ, έπειτα από το νέο buzzer beater κόντρα στην Τενερίφη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκε με την Τενερίφη για την ACB και κατάφερε να επικρατήσει με 71-70 χάρη σε ένα ακόμα buzzer beater του απίθανου Σέρχι Γιουλ.

Με αφορμή αυτό το φινάλε, η ισπανική ομάδα δημοσίευσε ένα τρίλεπτο βίντεο με μεγάλα buzzer-beater που έχει πετύχει ο θρυλικός 38χρονος.

Από το μακρινο 2011 κόντρα στη Φουενλαμπράδα, μέχρι το τεράστιο καλάθι του αρχηγού μπροστά στον Φαλ, κόντρα στον Ολυμπιακό που χάρισε τον τίτλο της EuroLeague το 2023.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
UEFA Europa & Conference League: Οι αγώνες των ΠAO, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κάνουν «σέντρα» στην COSMOTE TV
2 λεπτά πριν UEFA Europa & Conference League: Οι αγώνες των ΠAO, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κάνουν «σέντρα» στην COSMOTE TV
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αυτά τα ματς θα χάσει ο Ουόρντ -Τι γίνεται με Παναθηναϊκό
10 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Αυτά τα ματς θα χάσει ο Ουόρντ -Τι γίνεται με Παναθηναϊκό
EUROLEAGUE
Σοκ στον Ολυμπιακό με Ουόρντ: Έναν μήνα εκτός δράσης
21 λεπτά πριν Σοκ στον Ολυμπιακό με Ουόρντ: Έναν μήνα εκτός δράσης
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Μάχη» με Νις για τον Ντιαλό
31 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Μάχη» με Νις για τον Ντιαλό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved