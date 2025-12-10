Η Ρεάλ Μαδρίτης αποθεώνει τον Γιουλ: «Τρία λεπτά αγνής μαγείας» (vid)
Οι Μαδριλένοι βρήκαν έναν ακόμα λόγο, μια ακόμα αφορμή για να αποθεώσουν τον Σέρχιο Γιουλ, έπειτα από το νέο buzzer beater κόντρα στην Τενερίφη.
Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκε με την Τενερίφη για την ACB και κατάφερε να επικρατήσει με 71-70 χάρη σε ένα ακόμα buzzer beater του απίθανου Σέρχι Γιουλ.
Με αφορμή αυτό το φινάλε, η ισπανική ομάδα δημοσίευσε ένα τρίλεπτο βίντεο με μεγάλα buzzer-beater που έχει πετύχει ο θρυλικός 38χρονος.
Από το μακρινο 2011 κόντρα στη Φουενλαμπράδα, μέχρι το τεράστιο καλάθι του αρχηγού μπροστά στον Φαλ, κόντρα στον Ολυμπιακό που χάρισε τον τίτλο της EuroLeague το 2023.
Tres minutos de pura magia...— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 10, 2025
