ΑΕΚ: Στην Σαμψούντα η «κιτρινόμαυρη» αποστολή

Οnsports Τeam

Η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στη Σαμψούντα, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τουρκία, ολοκληρώνοντας χωρίς προβλήματα το ταξίδι της. Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης θα έχουν χρόνο να ξεκουραστούν πριν από την τελική φάση της προετοιμασίας τους.

Η τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 ώρα Ελλάδας, στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αυριανή αναμέτρηση. Μια ώρα νωρίτερα, ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με έναν παίκτη της ομάδας θα παραχωρήσουν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της σημαντικής ευρωπαϊκής δοκιμασίας.

Ο Σέρβος κόουτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γκατσίνοβιτς και Πιερό, ενώ ούτε ο Ζίνι ταξίδεψε στην Τουρκία. Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκονται ο Μάνταλος και ο Κουτέσα, που τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή.