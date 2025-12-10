Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Επίσημο: Στην Μακάμπι ο Χάνκινς (vid)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 10 Δεκεμβρίου 2025, 11:16
EUROLEAGUE

Επίσημο: Στην Μακάμπι ο Χάνκινς (vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ζακ Χάνκινς μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 

Σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τη ρακέτα της. 

Ο Ζακ Χάνκινς είναι ο εκλεκτός του Όντεντ Κάτας με τις δύο πλευρές να τα βρίσκουν σε όλα και να ανακοινώνεται η συμφωνία. 

Ο 29χρονος υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ θυμίζουμε πως ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη Γρανάδα και μέτρησε κατά μέσο όρο 7,6 πόντους και 6,6 ριμπάουντ.



Ροή ειδήσεων

BET
Ντέρμπι Ρεάλ-Σίτι στο C.L. με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
2 λεπτά πριν Ντέρμπι Ρεάλ-Σίτι στο C.L. με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Ρογκαβόπουλος: «Σε κάθε παιχνίδι ξεκινάς από το μηδέν»
5 λεπτά πριν Ρογκαβόπουλος: «Σε κάθε παιχνίδι ξεκινάς από το μηδέν»
EUROLEAGUE
«Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»
34 λεπτά πριν «Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»
40 λεπτά πριν Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved