Επίσημο: Στην Μακάμπι ο Χάνκινς (vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ζακ Χάνκινς μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τη ρακέτα της.

Ο Ζακ Χάνκινς είναι ο εκλεκτός του Όντεντ Κάτας με τις δύο πλευρές να τα βρίσκουν σε όλα και να ανακοινώνεται η συμφωνία.

Ο 29χρονος υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ θυμίζουμε πως ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη Γρανάδα και μέτρησε κατά μέσο όρο 7,6 πόντους και 6,6 ριμπάουντ.